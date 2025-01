Esportazioni italiane in aumento a novembre 2024: +1,4% secondo Istat

A novembre 2024 le esportazioni italiane sono aumentate dell'1,4% superando la crescita delle importazioni, pari +0,4%. Lo rileva l'Istat sottolineando che l'aumento su base mensile dell'export è sintesi di un marcato incremento per l'area extra-Ue (+6,1%) e di una riduzione per l'area Ue (-2,9%). Su base annua l'export è invece diminuito del 2,7% in valore e del 5,9% in volume. La flessione delle esportazioni in termini monetari è sintesi di una marcata contrazione per i mercati Ue (-6,0%) e di una moderata crescita per quelli extra Ue (+0,9%). L'import registra una diminuzione tendenziale del 3,2% in valore, determinata dall'ampia riduzione degli acquisti dall'area Ue (-6,4%), mentre crescono quelli dall'area extra-Ue (+1,4%); in volume, le importazioni si riducono del 2,4%.

Il saldo commerciale a novembre 2024 è pari a +4.218 milioni di euro (era +4.053 milioni nello stesso mese del 2023). Il deficit energetico (-4.058 milioni) è inferiore rispetto a un anno prima (-4.974 milioni). L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici si riduce da 9.027 milioni di novembre 2023 a 8.276 milioni di novembre 2024.

Nei primi undici mesi del 2024, l'export registra una lieve flessione su base annua (-0,7%).