Esplosioni in Crimea, impatto sulla flotta del Mar Nero

Potenti esplosioni e fumo vicino al deposito petrolifero della flotta del Mar Nero sono stati segnalati dal canale Telegram locale "Crimean Wind" e dal governatore di Sebastopoli Mykhailo Razvozhaev, come riportato da Rbc-Ucraina. Il fumo è apparso intorno a mezzogiorno nell'area del principale deposito petrolifero della flotta russa del Mar Nero, dove sono immagazzinate milioni di tonnellate di carburante. In contemporanea, le autorità locali hanno riferito di esplosioni nella zona di Belbek, dove si trova l'aeroporto, e di un "attacco respinto". Fumo nero è stato notato anche tra il lato settentrionale di Sebastopoli e Inkerman, secondo Rbc-Ucraina. Il portavoce dell'intelligence della Difesa ucraina Andriy Yusov ha confermato l'attacco missilistico ai siti delle attrezzature russe nella Crimea occupata, come riportato da Rbc Ucraina. Yusov ha dichiarato che i dettagli dell'operazione saranno presto resi noti dalle Forze Armate ucraine e dallo Stato Maggiore.