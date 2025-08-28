Martedì 26 Agosto 2025

Alberto Mattioli
28 ago 2025
Esplosioni a Kiev, danneggiati edifici

Sul posto stanno operando le squadre di emergenza

Esplosioni sono segnalate nella notte a Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko i quartieri della capitale ucraina interessati sono Dniprovskyi, Shevchenkivskyi e Darnytskyi. Danni sono segnalati a vari edifici. Sul posto stanno operando le squadre di emergenza. "La minaccia dell'uso di armi balistiche continua. La difesa aerea funziona. Restate nei rifugi" è l'appello lanciato dalle autorità ai cittadini. Nella regione di Vinnytsia è stata colpita la tratta ferroviaria che è interrotta.

