Lunedì 1 Settembre 2025

Doriano Rabotti
Esplosione per fuga di gas in casa, morti due anziani

In costiera sorrentina, vittime avevano di 83 e 81 anni

Due persone, un uomo e una donna, di 83 e 81 anni, sono morte in una esplosione che si è verificata oggi in un'abitazione di Meta di Sorrento, in provincia di Napoli.

Secondo quanto si è appreso l'esplosione si è verificata poco prima delle 8 a causa di una fuga di gas che ha causato anche un incendio propagatosi a due abitazioni vicine ma senza ingenti danni.

Le vittime sono una coppia convivente, Raffaele Cretella e Rosa Formato. Sul luogo della tragedia, in via Cristoforo Colombo, sono giunti vigili del fuoco, i sanitari e ora in corso indagini da parte dei carabinieri coordinate dalla Procura di Torre Annunziata.

