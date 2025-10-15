Mercoledì 15 Ottobre 2025

15 ott 2025
Esplosione nel Veronese, Procura contesta reato strage

Pm conferisce oggi autopsia, nel pomeriggio interrogatorio Gip

Viene ipotizzato il reato di strage da parte del Procuratore della repubblica di Verona, Raffaele Tito, nei confronti dei tre fratelli Ramponi, responsabili dell'esplosione che è costata la vita a tre carabinieri, ieri mattina a Castel D'Azzano (Verona). Nel pomeriggio si terrà l'interrogatorio di garanzia di Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi davanti al Gip. Sempre nel pomeriggio la Procura conferirà l'autopsia sulle vittime, che verrà svolta domani; in seguito potrà venire dato il nulla osta allo svolgimento dei funerali.

