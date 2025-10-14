Martedì 14 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione Castel D'AzzanoTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in ToscanaIsraele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraEsplosione nel Veronese, Piantedosi 'bilancio terribile'
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Esplosione nel Veronese, Piantedosi 'bilancio terribile'

Esplosione nel Veronese, Piantedosi 'bilancio terribile'

'Deflagrazione avvenuta al momento dell'accesso nella casa'

'Deflagrazione avvenuta al momento dell'accesso nella casa'

'Deflagrazione avvenuta al momento dell'accesso nella casa'

Un "bilancio terribile", con tre carabinieri morti e feriti anche tra la polizia di Stato. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Uno Mattina news riguardo all'esplosione avvenuta nel veronese nel corso di un'operazione congiunta di polizia, delegata dall'autorità giudiziaria. "Al momento dell'accesso forzoso fatto a questo appartamento i testimoni raccontano che è stato subito sensibile l'odore del gas e c'è stata la deflagrazione" ha riferito il ministro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata