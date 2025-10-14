Esplosione nel Veronese, Piantedosi 'bilancio terribile'

Un "bilancio terribile", con tre carabinieri morti e feriti anche tra la polizia di Stato. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Uno Mattina news riguardo all'esplosione avvenuta nel veronese nel corso di un'operazione congiunta di polizia, delegata dall'autorità giudiziaria. "Al momento dell'accesso forzoso fatto a questo appartamento i testimoni raccontano che è stato subito sensibile l'odore del gas e c'è stata la deflagrazione" ha riferito il ministro.