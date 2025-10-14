Lunedì 13 Ottobre 2025

14 ott 2025
Esplosione nel Veronese, 2 episodi analoghi un anno fa

Sono tre fratelli già noti per due episodi con la stessa dinamica - la casa saturata di gas - avvenuti un anno fa i responsabili dell'esplosione avvenuta stamani a Castel D'Azzano. Si tratta di Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. Prima in ottobre, e poi il 24 novembre del 2024 si erano opposti all'arrivo dell'ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas. Franco e Maria Luisa erano anche saliti sul tetto. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia locale, che dopo una mediazione avevano evitato il peggio.

