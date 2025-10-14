Lunedì 13 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione Castel D'AzzanoTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in ToscanaIsraele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraEsplosione nel Veronese: 15 feriti, nessuno in pericolo di vita
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Esplosione nel Veronese: 15 feriti, nessuno in pericolo di vita

Esplosione nel Veronese: 15 feriti, nessuno in pericolo di vita

Sono tutti ricoverati in ospedale

Sono tutti ricoverati in ospedale

Sono tutti ricoverati in ospedale

Sono 15 i feriti nell'esplosione nella casa colonica nel Veronese: 11 carabinieri, tre poliziotti e un vigile del fuoco. Sono tutti ricoverati vari ospedali della provincia scaligera, per ustioni e ferite riporte nel crollo dello stabile: nel nosocomi di Borgo Roma e Borgo Trento, a Villafranca e a Negrar. Secondo quanto si è appreso non sarebbero in pericolo di vita. La maggior parte sono stati investiti dall'esplosione mentre si trovavano all'ingresso dell'abitazione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EsplosioneCarabinieri