Esplosione nel Veronese: 15 feriti, nessuno in pericolo di vita

Sono 15 i feriti nell'esplosione nella casa colonica nel Veronese: 11 carabinieri, tre poliziotti e un vigile del fuoco. Sono tutti ricoverati vari ospedali della provincia scaligera, per ustioni e ferite riporte nel crollo dello stabile: nel nosocomi di Borgo Roma e Borgo Trento, a Villafranca e a Negrar. Secondo quanto si è appreso non sarebbero in pericolo di vita. La maggior parte sono stati investiti dall'esplosione mentre si trovavano all'ingresso dell'abitazione.