Esplosione in uno stabilimento russo, nove morti

E' di nove morti il bilancio di un'esplosione in uno stabilimento di Kopeysk, nella regione di Chelyabinsk, alle pendici dei monti Urali, in Russia. Lo ha annunciato - come riporta la Tass - il governatore Alexey Teksler sul suo canale Telegram. "Al momento, nove persone sono state confermate decedute. Cinque persone sono rimaste ferite e il nostro personale medico sta facendo tutto il possibile per stabilizzare le loro condizioni. Stiamo aggiornando le informazioni sui dispersi", ha affermato. Restano da chiarire le cause dell'esplosione e, al momento, non si esclude che possa essere stata provocata da un drone.