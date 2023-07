Esplosione in fabbrica fuochi d'artificio nel Napoletano

Un'esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola, in provincia di Napoli. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Si teme che lo scoppio possa aver causato una vittima, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La deflagrazione, potente, è stata avvertita in una vasta zona. Dal luogo dello scoppio si leva un'alta colonna di fumo visibile per chilometri.