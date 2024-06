E' morto all'ospedale di Verona uno dei sei operai feriti venerdì notte nell'incidente all'Aluminium di Bolzano. L'uomo di origine straniera, le cui generalità per il momento non sono state comunicate, era stato trasportato di notte in elicottero al reparto grandi ustionati di Borgo Trento, dove però ieri sera è deceduto per la gravità delle ferite.