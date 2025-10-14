Martedì 14 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
14 ott 2025
Esplosione durante sgombero abitazione, muoiono 3 carabinieri

Crolla palazzina, feriti militari e poliziotti nel Veronese

Crolla palazzina, feriti militari e poliziotti nel Veronese

Crolla palazzina, feriti militari e poliziotti nel Veronese

Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona.

Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti.

Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c'è stato nulla da fare. Tra gli occupanti, una donna è rimasta ferita: sarebbe stata lei ad innescare l'esplosione.

© Riproduzione riservata

