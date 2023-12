Esplosione durante Messa cattolica nelle Filippine, 3 morti

Tre persone sono state uccise e nove ferite in un'esplosione avvenuta durante una messa cattolica nelle Filippine. Lo hanno riferito le autorità locali alla BBC. L'attentato è avvenuto questa mattina nella palestra dell'Università Statale di Mindanao, nella città di Marawi. Nel 2017, la città è stata teatro di una battaglia che è durata cinque mesi tra le forze governative e i militanti legati allo Stato Islamico. La direzione dell'ateneo ha espresso il proprio profondo rammarico e sconcerto per la violenza "insensata e orribile", una violenza che non ha posto in una società civile, e che è particolarmente ripugnante in un istituto di istruzione superiore come questo. Ha inoltre espresso la propria solidarietà "con la nostra comunità cristiana e con tutte le persone colpite da questa tragedia". Nel campus è stato schierato personale di sicurezza aggiuntivo e tutte le attività accademiche rimarranno sospese fino a nuovo avviso.