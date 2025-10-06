Domenica 5 Ottobre 2025

Esplosione a Pomigliano, morto uno degli operai feriti

E' morto nell'ospedale Cardarelli di Napoli l'operaio 31enne Vasile ⁠⁠Bujac, moldavo, rimasto gravemente ferito nell'esplosione verificatasi sabato 4 ottobre in un'officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco. Le sue condizioni erano apparse critiche sin dal momento del ricovero. Sulla salma sarà eseguito l'esame autoptico.

Nell'incidente sono rimasti feriti altri due operai che non sono in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri. Ad esplodere sarebbe stata la bombola di gpl di un veicolo in fase di demolizione.

