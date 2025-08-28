Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
28 ago 2025
Esperti Onu denunciano sparizioni forzate a centri aiuti Gaza

Esperti dell'Onu per i diritti umani hanno espresso allarme per le segnalazioni di "sparizioni forzate" di palestinesi in cerca di cibo nei centri di distribuzione gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation, esortando Israele a porre fine a questo "crimine atroce". Sette esperti indipendenti hanno affermato in una nota di aver ricevuto segnalazioni secondo cui diverse persone, tra cui un bambino, sarebbero state "fatte sparire forzatamente" dopo aver visitato i centri di distribuzione di aiuti a Rafah. L'esercito israeliano sarebbe "direttamente coinvolto nelle sparizioni forzate di persone in cerca di aiuto", hanno aggiunto.

