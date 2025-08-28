'Esperta Cia di Russia cacciata da Trump dopo vertice Putin'

Quattro giorni dopo il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, l'agente della Cia più esperta di Russia, che aveva lavorato giorno e notte con il team del presidente per preparare l'incontro, è stata cacciata all'improvviso. Lo riporta il Washington Post senza rivelare il nome dell'agente per tutelare la sua sicurezza.

Nel giro di pochi minuti, la sua carriera di 29 anni al servizio pubblico era sostanzialmente finita quando invece era in attesa di una promozione in Europa approvata dal direttore della Cia John Ratcliff. La sua cacciata rientrerebbe nel piano di Tulsi Gabbard e Trump di silurare tutti quei professionisti della sicurezza nazionale che siano stati coinvolti nella "politicizzazione dell'intelligence per promuovere programmi personali, di parte o non oggettivi", secondo quanto sottolineato dalla direttrice dell'intelligence su X il 19 agosto annunciando la revoca, su ordine del presidente alle autorizzazioni per la sicurezza a 37 persone.