Esonda il torrente, un morto a Bardonecchia

Il rio Frejus è esondato in centro a Bardonecchia (Torino), dov'è impossibile transitare, a quasi due anni di distanza dell'alluvione di agosto 2023. Il Comune ha lanciato l'allerta massima. "Non avvicinarsi ai ponti ed evitare gli spostamenti in particolare in via Einaudi e passeggiata Donatori di Sangue" è l'appello della sindaca, Chiara Rossetti, che invita a "seguire le indicazioni delle autorità locali" e "ordina di non uscire di casa e di non utilizzare l'auto" fa sapere il Comune. Allagamenti si registrano sull'autostrada A32 Torino Bardonecchia e l'uscita per la località turistica è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Un uomo, di circa 50 anni, è morto. Secondo una prima ricostruzione, la polizia lo ha trovato nel rio Merdovine, a circa quattrocento metri dal suo furgone. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti.

I bambini presenti nei centri estivi di montagna a Bardonecchia (Torino), circa 150, sono stati portati al sicuro al palazzetto dello sport.