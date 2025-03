Esercizi spirituali della Curia romana: meditazioni con Padre Pasolini

Dal 9 marzo, I Domenica di Quaresima, iniziano, "in comunione spirituale" con il Papa, gli esercizi spirituali della Curia romana, nell'Aula Paolo VI. Le meditazioni saranno proposte da padre Roberto Pasolini, Predicatore della Casa Pontificia, sul tema: "La speranza della vita eterna". Il titolo "era stato scelto in precedenza e non ha alcun collegamento con la situazione di questi giorni", sottolinea il portavoce vaticano Matteo Bruni rispondendo alle domande dei giornalisti.