Esercito, preparativi per significativa operazione di terra

L'esercito israeliano ha annunciato che sta completando i preparativi per "una significativa operazione di terra" a Gaza. L'esercito ha anche detto che è pronto a "espandere l'offensiva" attraverso una "largo ventaglio di piani operativi" che includono attacchi dall'aria, dal mare e da terra. Intanto il premier Benyamin Netanyahu , in visita nei luoghi del massacro di Hamas a ridosso della Striscia di Gaza, ha affermato: "Preparatevi per ciò che sta per accadere".