Esercito israeliano smentisce spari sui civili al centro aiuti di Gaza

L'esercito israeliano ha comunicato di "non aver sparato sui civili" nel pressi del centro di smistamento degli aiuti a Gaza. "Nelle ultime ore sono state diffuse false notizie, tra cui gravi accuse contro l'IDF riguardo all'apertura di fuoco contro i residenti di Gaza nell'area del sito di distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza", si legge in una nota. "I risultati di un'indagine iniziale indicano che l'IDF non ha sparato contro i civili mentre si trovavano nelle vicinanze o all'interno del sito di distribuzione di aiuti umanitari e che le notizie in tal senso sono false".