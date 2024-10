Esercito Israele: 'Completato attacco aereo all'Iran'

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver completato il suo attacco aereo all'Iran, affermando di aver colpito le strutture di produzione di missili della repubblica islamica, le schiere di missili terra-aria e altre capacità aeree in diverse aree del paese. "In base all'intelligence, gli aerei dell'IAF (aeronautica militare) hanno colpito le strutture di produzione di missili utilizzate per produrre i missili che l'Iran ha lanciato contro lo Stato di Israele nell'ultimo anno", ha affermato l'esercito in una dichiarazione.