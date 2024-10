Esercito Israele, colpiti terroristi in area Khan Younis

Gli aerei da combattimento israeliani hanno bombardato la zona umanitaria di Khan Younis, nel sud della Strscia di Gaza, per colpire presunti terroristi di Hamas e della Jihad islamica palestinese. Secondo una dichiarazione dell'Idf - riportata da The Times of Israel - l'esercito ha utilizzato munizioni di precisione e altre misure per ridurre il numero di vittime civili. I media locali - citati da Al Jazeera - sostengono che sono state colpite le tende degli sfollati, provocando numerose vittime.