Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaOmicidio CollegnoSinner ViennaScommesse NbaVideo Louvre
Acquista il giornale
Ultima oraEsercitazioni militari Usa a Trinidad e Tobago
24 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Esercitazioni militari Usa a Trinidad e Tobago

Esercitazioni militari Usa a Trinidad e Tobago

In arrivo una nave da guerra e un corpo dei Marines

In arrivo una nave da guerra e un corpo dei Marines

In arrivo una nave da guerra e un corpo dei Marines

Una nave da guerra statunitense e un corpo dei Marines sono attesi a Trinidad e Tobago, paese confinante con il Venezuela, a partire da domenica per delle esercitazioni militari. Lo ha annunciato il Ministero degli Affari Esteri di Trinidad in una nota: "La Uss Gravely sarà a Trinidad e Tobago dal 26 al 30 ottobre, attraccando a Port of Spain, mentre la 22/a Unità di Spedizione dei Marines degli Stati Uniti condurrà un addestramento congiunto con la Trinidad e Tobago Defense Force nello stesso periodo", secondo la dichiarazione del governo dell'arcipelago, la cui punta occidentale dista circa dieci chilometri dal Venezuela. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ministero degli Esteri