Esercitazioni militari Usa a Trinidad e Tobago

Una nave da guerra statunitense e un corpo dei Marines sono attesi a Trinidad e Tobago, paese confinante con il Venezuela, a partire da domenica per delle esercitazioni militari. Lo ha annunciato il Ministero degli Affari Esteri di Trinidad in una nota: "La Uss Gravely sarà a Trinidad e Tobago dal 26 al 30 ottobre, attraccando a Port of Spain, mentre la 22/a Unità di Spedizione dei Marines degli Stati Uniti condurrà un addestramento congiunto con la Trinidad e Tobago Defense Force nello stesso periodo", secondo la dichiarazione del governo dell'arcipelago, la cui punta occidentale dista circa dieci chilometri dal Venezuela. (ANSA-AFP).