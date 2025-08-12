'Esercitazioni congiunte Russia-Bielorussia il 12-16 settembre'

Esercitazioni congiunte delle forze armate di Russia e Bielorussia sono in programma dal 12 al 16 settembre: lo ha dichiarato il capo del dipartimento per la cooperazione militare internazionale del ministero della Difesa bielorusso, Valery Revenko, citato dalla Tass.

"L'esercitazione strategica congiunta delle forze armate della repubblica di Bielorussia e della Federazione russa "Zapad-2025" si svolgerà dal 12 al 16 settembre 2025", ha affermato Revenko, secondo cui l'obiettivo delle esercitazioni sarebbe quello di "testare le capacità della repubblica di Bielorussia e della Federazione russa di garantire la sicurezza militare dello Stato dell'Unione e la prontezza a respingere una possibile aggressione".