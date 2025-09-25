Giovedì 25 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco FlotillaNuovo sciopero generaleUcraina RussiaEmanuele Ragnedda 4 ottobre festa nazionale
Acquista il giornale
Ultima oraEseguito un fermo per giovane ucciso a Spoleto
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Eseguito un fermo per giovane ucciso a Spoleto

Eseguito un fermo per giovane ucciso a Spoleto

Il corpo smembrato lasciato in un sacco

Il corpo smembrato lasciato in un sacco

Il corpo smembrato lasciato in un sacco

Un ucraino di 33 anni è stato fermato dai carabinieri perché accusato dell'omicidio del giovane il corpo del quale è stato trovato smembrato all'interno di un sacco a Spoleto. Omicidio, distruzione e soppressione di cadavere i reati contestati nel provvedimento disposto dalla Procura della città umbra.

La decisione di procedere al fermo - riferiscono gli inquirenti - è stata presa "dopo avere raccolto gravi indizi in merito al coinvolgimento dell'indagato nell'omicidio e nel successivo smembramento del cadavere".

Il sacco con il corpo è stato trovato in un terreno accanto alla bici della vittima.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OmicidioCarabinieri