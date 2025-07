Evacuato un hotel nella notte in via Aurelia a Roma per la presenza di monossido di carbonio. Sul posto i vigili del fuoco. A quanto riferito dai pompieri, sono state interessate 44 stanze su 46 ed evacuati in via precauzionale 96 ospiti. Sei le persone ricoverate in ospedale, oltre a un operatore del 118. Al momento la situazione è sotto controllo e si sta provvedendo al sequestro della caldaia della struttura.