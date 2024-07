Ermini, incarico Spininvest per nuovo percorso di trasparenza

"Ho accettato l'incarico di presidente del cda di Spininvest perché mi è stato proposto di prestare la mia opera professionale per accompagnare un nuovo percorso in grado di garantire continuità al gruppo industriale, nel segno della trasparenza e della legalità e anche a tutela e garanzia delle centinaia di lavoratori e del loro posto di lavoro". Così David Ermini in una nota a proposito della nomina a presidente della holding del gruppo di proprietà di Aldo Spinelli, l'imprenditore indagato nell'inchiesta di Genova. "Se non fosse stato così non credo che la proposta sarebbe stata rivolta a me - scrive Ermini -. Il mio percorso istituzionale parla da solo. Ho svolto i miei incarichi con disciplina e onore e così sarà anche adesso. Le vicende processuali non entrano in alcun modo nella mia scelta. I processi faranno il loro corso e sono noti l'equilibrio e la competenza dei magistrati genovesi a cui va il mio profondo rispetto. Non c'entrano nemmeno vicende politiche. Ho le mie idee, come tutti sanno ma mai mi hanno impedito, in tutti i ruoli ricoperti, di tenere un comportamento equilibrato e rispettoso delle istituzioni e del lavoro professionale che da un anno e mezzo ho ripreso a svolgere con passione".