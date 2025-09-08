Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Voto fiducia in FranciaAttentato GerusalemmeMaltempo ItaliaSinner AlcarazBuoni pasto 2026Elezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraEredità Agnelli, messa alla prova per John Elkann
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Eredità Agnelli, messa alla prova per John Elkann

Eredità Agnelli, messa alla prova per John Elkann

Parere favorevole alla richiesta di sospensione del procedimento

Parere favorevole alla richiesta di sospensione del procedimento

Parere favorevole alla richiesta di sospensione del procedimento

La Procura di Torino ha espresso parere favorevole alla richiesta di sospensione del procedimento, con messa alla prova, di John Elkann, nell'ambito delle indagini relative all'eredità della nonna, Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli, morta nel 2019. Richiesta di archiviazione invece nei confronti dei fratelli di John Elkann, Lapo e Ginevra, per i reati di dichiarazione infedele e truffa in danno dello Stato. Richiesta di archiviazione parziale solo per il reato di dichiarazione infedele, limitatamente a due annualità, per John Elkann.

Le decisioni della Procura "sono conseguenti ai versamenti effettuati all'Erario a cura degli indagati per complessivi 183 milioni circa - scrive il procuratore Giovanni Bombardieri - somma che estingue integralmente il debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi".

Richiesta di archiviazione integrale anche per Urs Robert Von Grunigen, notaio di Marella Caracciolo, e di archiviazione parziale - solo per il reato di dichiarazione infedele limitatamente a due annualità - per Gianluca Ferrero, commercialista della famiglia e attuale presidente della Juventus. Al notaio torinese Remo Maria Morone è stato invece notificato l'avviso di conclusione delle indagini, l'atto che di norma precede il rinvio a giudizio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia