Erdogan, 'stop ai raid di Israele cruciale per la pace a Gaza'

Il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che la fine degli attacchi da parte di Israele è "cruciale" affinché abbia successo il piano di pace per Gaza di Donald Trump. Durante una telefonata al presidente americano, il leader turco "ha sottolineato che la fine degli attacchi da parte di Israele è fondamentale per il successo delle iniziative volte a stabilire la pace nella regione", riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara. "La Turchia ha accelerato i suoi sforzi diplomatici per la pace", ha aggiunto Erdogan, esprimendo soddisfazione per l'iniziativa proposta da Trump.