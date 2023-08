Erdogan oggi da Orban a Budapest, Ucraina e grano tra i temi

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan oggi sarà in visita a Budapest, su invito del primo ministro ungherese Viktor Orban, in occasione della festa nazionale ungherese. Al centro dei colloqui, oltre i temi di cooperazione bilaterale, anche la guerra in Ucraina e la sicurezza nel Mar Nero dopo la fine dell'intesa Mosca-Kiev sul grano, riferiscono fonti turche citate dalla Tass. Il leader turco ha in programma colloqui con leader di altri Paesi che prenderanno parte alle celebrazioni.