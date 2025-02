Erdogan: Nuova fase per una Turchia libera dal terrore dopo l'appello del PKK

"Abbiamo l'opportunità di compiere un passo storico verso l'obiettivo di abbattere il muro di terrore che è stato costruito tra la nostra fratellanza millenaria". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, come riferisce Anadolu, dopo l'appello lanciato ieri dal leader del PKK, Abdullah Ocalan, che dal carcere ha chiesto al suo gruppo di abbandonare le armi e di sciogliersi.

"Da ieri è iniziata una nuova fase negli sforzi per una Turchia libera dal terrore", ha affermato il leader turco, con un riferimento implicito all'appello lanciato ieri dal leader del PKK. "Prenderemo tutte le misure necessarie contro qualsiasi provocazione che potrebbe sorgere durante questo processo e mostreremo il massimo livello di cautela", ha detto Erdogan, promettendo che è "un dovere" lavorare per arrivare a vivere in un'atmosfera "inclusiva" in Turchia. "Nessun individuo di questa nazione, turco e curdo, perdonerà chiunque porti il processo in una situazione di stallo con retorica e azioni ambivalenti, come è successo in passato", ha aggiunto il leader turco, durante un discorso in un centro per i congressi di Istanbul, in una cerimonia trasmesso dalla televisione.