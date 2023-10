Erdogan, 'non c'è spiegazione per i massacri a Gaza' Il Presidente turco Erdogan afferma che non c'è spiegazione per gli attacchi a Gaza che hanno raggiunto il livello di un massacro. Egli sottolinea la mancanza di acqua e pane a Gaza e la violazione dei diritti umani. Descrive il conflitto tra Israele e Palestina come un incendio che può espandersi.