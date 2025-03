Erdogan: "La Turchia non sarà consegnata al terrorismo di strada"

La Turchia "non sarà consegnata al terrorismo di strada". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in riferimento alle proteste che si sono tenute in questi giorni contro l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ritenuto il suo principale rivale. "La via che il presidente del Chp (il maggior partito di opposizione) ha indicato, non dimenticatelo, è un vicolo cieco", ha aggiunto il leader turco, come riferisce Anadolu, dopo che il presidente del Chp ha convocato nuove manifestazioni per questa sera.