Erdogan, 'la Svezia nella Nato se l'Ue apre alla Turchia'

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che l'Unione europea deve aprire la porta all'adesione di Ankara e in cambio la Turchia potrebbe approvare l'entrata della Svezia nella Nato. "Per prima cosa, apriamo la strada per la Turchia nell'Unione europea e poi apriamo la via per la Svezia come abbiamo fatto con la Finlandia", ha detto Erdogan durante una conferenza stampa prima di partire per il vertice dell'Alleanza atlantica a Vilnius, come riporta Anadolu.