Erdogan, Israele usa forza sproporzionata

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato durante un discorso al gruppo parlamentare del suo partito Akp, trasmesso dalla tv di Stato turca Trt, che gli attacchi sproporzionati e infondati di Israele su Gaza potrebbero condurre quest'ultima in una posizione sgradita agli occhi del pubblico a livello globale. Erdogan ha inoltre sottolineato che condurre un conflitto in questo modo non è una guerra ma un massacro, invitando entrambe le parti a usare contegno. Ankara, ha aggiunto il Presidente turco, si oppone "equamente all'uccisione dei civili in Israele e ai bombardamenti su Gaza".