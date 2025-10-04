Sabato 4 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generaleFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpDroni su Paesi UeTaglio Irpef
Acquista il giornale
Ultima oraErdogan, Israele ora interrompa 'immediatamente' gli attacchi
4 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Erdogan, Israele ora interrompa 'immediatamente' gli attacchi

Erdogan, Israele ora interrompa 'immediatamente' gli attacchi

Presidente turco, 'risposta di Hamas significativo passo avanti'

Presidente turco, 'risposta di Hamas significativo passo avanti'

Presidente turco, 'risposta di Hamas significativo passo avanti'

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan definisce la risposta di Hamas al cessate il fuoco a Gaza "un significativo e costruttivo passo avanti per raggiungere una pace duratura" ed invita Israele a cessare "immediatamente" tutti gli attacchi attenendosi al piano del presidente Usa Donald Trump. "Come Turchia - scrive su X - continueremo a impegnarci con tutti i mezzi a nostra disposizione per assicurare che i negoziati producano il risultato più vantaggioso per il popolo palestinese e che la soluzione dei due Stati, sostenuta dalla comunità internazionale, venga attuata".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas