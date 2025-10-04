Erdogan, Israele ora interrompa 'immediatamente' gli attacchi

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan definisce la risposta di Hamas al cessate il fuoco a Gaza "un significativo e costruttivo passo avanti per raggiungere una pace duratura" ed invita Israele a cessare "immediatamente" tutti gli attacchi attenendosi al piano del presidente Usa Donald Trump. "Come Turchia - scrive su X - continueremo a impegnarci con tutti i mezzi a nostra disposizione per assicurare che i negoziati producano il risultato più vantaggioso per il popolo palestinese e che la soluzione dei due Stati, sostenuta dalla comunità internazionale, venga attuata".
Ultima oraErdogan, Israele ora interrompa 'immediatamente' gli attacchi