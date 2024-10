Erdogan, 'Israele è un'organizzazione terroristica sionista'

"Israele è un'organizzazione terroristica sionista". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un discorso al gruppo parlamentare del suo partito Akp, trasmesso dalla tv di Stato Trt. "Un anno fa, ho affermato che Israele si trovava di fronte alla scelta tra diventare uno Stato o essere un'organizzazione terroristica. Da allora, Israele ha agito come un'organizzazione terroristica sionista, commettendo a Gaza il genocidio più brutale del secolo", ha detto il presidente turco, aggiungendo che esiste il pericolo che il conflitto in cui è coinvolto Israele in Libano e a Gaza si estenda anche ad altri Paesi della regione. "La risposta del nostro vicino Iran, la scorsa settimana, ai crescenti attacchi israeliani ha aumentato più che mai il rischio di un conflitto regionale. Seguiamo molto da vicino queste tensioni, dove quasi ogni giorno viene superata una nuova soglia, e prendiamo tutte le precauzioni per la sicurezza del nostro Stato e della nostra nazione", ha affermato il leader turco.