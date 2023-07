Erdogan, incontrerò Biden al vertice Nato di Vilnius

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che incontrerà il suo omologo statunitense Joe Biden al vertice Nato di Vilnius. Lo ha dichiarato in un comunicato citato da Anadolu. La decisione, presa di comune accordo, è arrivata a seguito di un telefonata tra i due leader che a Vilnius parleranno di una serie di questioni tra cui la possibile entrata nella Nato della Svezia e la vendita da parte degli Stati Uniti di caccia F-16 alla Turchia. La Svezia ha compiuto "passi corretti" per entrare nella Nato approvando recenti emendamenti antiterrorismo - ha detto ancora Erdogan, ma questi "sono stati vanificati da dimostrazioni plateali di simpatizzanti del gruppo terroristico Pkk". Erdogan ha aggiunto che non sarebbe corretto associare l'adesione della Svezia alla Nato con la vendita di jet F-16 alla Turchia, ringraziando Biden per il sostegno fornito ad Ankara nel suo desiderio di acquistare i caccia da Washington. Durante la telefonata, i due leader hanno discusso anche del processo di adesione della Turchia all'Ue, che Ankara vuole rilanciare, e della posizione dell'Ucraina nei confronti della Nato.