Erdogan, 'da Israele atto di pirateria contro la Flotilla'

"Condanno la pirateria contro la Global Sumud Flotilla, che si proponeva di attirare l'attenzione sulla barbarie". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aggiungendo che la Flotilla "ha mostrato ancora una volta al mondo la brutalità a Gaza e il volto assassino di Israele". Secondo quanto riferisce la tv di Stato Trt, il leader ha aggiunto che "la Turchia è al fianco di tutti i passeggeri della Freedom Flotilla" e che Ankara segue gli sviluppi "adottando le misure necessarie per garantire che nessun danno venga arrecato agli attivisti e ai nostri cittadini".