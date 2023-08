Erdogan a Putin, fine del patto sul grano non giova a nessuno

La fine dell'accordo per le esportazioni di grano dall'Ucraina, dopo l'uscita della Russia nelle scorse settimane, non gioverà a nessuno. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una telefonata con l'omologo russo Vladimir Putin. La Turchia continuerà a mediare con la diplomazia per fare ripartire l'iniziativa, ha aggiunto Erdogan, come riporta la direzione delle comunicazioni del presidente turco. Non dovrebbero essere compiuti passi per alzare le tensioni del conflitto tra Mosca e Kiev, ha affermato Erdogan in riferimento all'uscita della Russia dall'accordo per l'esportazione di grano dall'Ucraina che ha portato alla fine dell'iniziativa nelle scorse settimane. Durante il colloquio, Erdogan ha definito il patto come "un ponte per la pace".