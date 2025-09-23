Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump OnuParacetamoloDroni Copenaghen OsloIlaria SalisMaltempo IschiaPrevisioni meteo
Acquista il giornale
Ultima oraErdogan, a Gaza raggiunto il punto più basso dell'umanità
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Erdogan, a Gaza raggiunto il punto più basso dell'umanità

Erdogan, a Gaza raggiunto il punto più basso dell'umanità

'Genocidio viene trasmesso live su media e social media'

'Genocidio viene trasmesso live su media e social media'

'Genocidio viene trasmesso live su media e social media'

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando all'80/a Assemblea Generale Onu ha mostrato una foto di palestinesi a Gaza con in mano contenitori in attesa di cibo. "Possiamo avere una ragione per questa brutalità nel 2025? - si chiede - E questa fotografia vergognosa si ripete ogni giorno da 23 mesi". Erdogan ha poi mostrato la foto delle gambe di un bambino piccolissimo ridotte a pelle e ossa. "Come si può stare in silenzio davanti a questo?", ha aggiunto: "Questo rappresenta il punto più basso dell'umanita'. E il genocidio a Gaza viene trasmesso live su media e social media".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza