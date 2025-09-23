Erdogan, a Gaza raggiunto il punto più basso dell'umanità

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando all'80/a Assemblea Generale Onu ha mostrato una foto di palestinesi a Gaza con in mano contenitori in attesa di cibo. "Possiamo avere una ragione per questa brutalità nel 2025? - si chiede - E questa fotografia vergognosa si ripete ogni giorno da 23 mesi". Erdogan ha poi mostrato la foto delle gambe di un bambino piccolissimo ridotte a pelle e ossa. "Come si può stare in silenzio davanti a questo?", ha aggiunto: "Questo rappresenta il punto più basso dell'umanita'. E il genocidio a Gaza viene trasmesso live su media e social media".