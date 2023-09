Equilizer 3 sbaraglia la concorrenza al box office Usa

Denzel Washington vince su tutti. Il film d'azione The Equalizer 3 - Senza Tregua, che segue ancora le vicende del giustiziere Robert McCall, debutta in cima alla classifica dei più visti negli Stati Uniti. Durante il fine settimana ha incassato 34,5 milioni di dollari e dovrebbe arrivare a 41 milioni domani, giorno festivo Oltreoceano, dove si celebra il Labour day. Nel nuovo capitolo della saga targata Sony Pictures, diretta da Antoine Fuqua, l'ex assassino redento interpretato da Washington si concede una tregua nel sud Italia. Il suo 'buen retiro', però, viene turbato quando scopre che i nuovi amici sono sotto scacco dei boss della criminalità locale. Neanche a dirlo, McCall non guarda dall'altra parte: difende i suoi amici e sfida la mafia. Il thriller è interamente ambientato e girato in Italia, sulla Costiera Amalfitana e negli Studi di Cinecittà, grazie alla casa di produzione nostrana Eagle Pictures, che ha affiancato la major di Hollywood. Secondo in classifica ai botteghini USA, l'ormai inamovibile Barbie, che guadagna altri 9,7 milioni da venerdì a domenica (saranno 12,6 milioni dopo il Labour day). La commedia portata sul grande schermo da Warner Bros per mano di Greta Gerwig, non è mai scesa sotto il secondo posto dal giorno del suo debutto, sette settimane fa. Blue Beetle occupa il terzo scalino del podio, con 6,6 milioni di dollari nel fine settimana e una proiezione di circa 8,6 milioni di dollari compreso il lunedì festivo. Il primo live action di Hollywood basato di un supereroe di origine ispanica (ancora della Warner bros) ha generato 57 milioni di dollari negli Stati Uniti e 86 milioni di dollari a livello globale ma è costato 104 milioni di dollari. Gran Turismo, il campione di incassi dello scorso fine settimana (secondo Mojo), è sceso al quarto posto con 6,5 milioni di dollari tra venerdì e domenica e circa 8,4 milioni di dollari attesi fino a lunedì. Il film drammatico sul mondo delle corse automobilistiche, diretto da Neill Blomkamp, ha generato fino ad oggi 30,6 milioni di dollari è costato il doppio. Oppenheimer di Christopher Nolan resta nella top five con 5,3 milioni di dollari e una proiezione di circa 7 milioni di dollari fino a domani.