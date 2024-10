Entro fine mese l'invio dei rediti on line

È ormai dietro l'angolo la scadenza per la presentazione telematica di tutto il pacchetto dei modelli "Redditi 2024". Lo ricorda FiscoOggi, la webzine dell'Agenzia delle Entrate, spiegando che entro giovedì 31 ottobre dovranno, infatti, essere inviate le dichiarazioni Irpef relative alle persone fisiche e alle società di persone, e Ires relative alle società di capitali e agli enti commerciali ed equiparati. Il 31 ottobre è anche l'ultimo giorno a disposizione degli eredi autorizzati a presentare la dichiarazione dei redditi per delle persone decedute nel 2023 o entro il 30 giugno 2024. Insieme al modello, le persone fisiche dovranno trasmettere anche la scheda che contiene la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef. Per tutti, il periodo d'imposta interessato è il 2023. La scadenza è slittata dal 15 al 31 ottobre in seguito alle modiche al calendario dichiarativo apportate dai Dlgs n. 108/2024. L'intervento legislativo ha fissato il termine per la presentazione dei modelli Redditi e Irap 2024 al 31 ottobre 2024. Per i soggetti Ires, la scadenza coincide con l'ultimo giorno del decimo mese (invece del quindicesimo giorno del decimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Nel dettaglio, per evitare maggiorazioni, non potranno mancare l'appuntamento di fine mese i modelli: Redditi Persone fisiche 2024, Redditi Società di persone 2024, Redditi Società di capitali 2024 Redditi Enti non commerciali ed equiparati 2024.