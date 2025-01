Lo scorso novembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 51,7 miliardi, in diminuzione dello 0,1 per cento (0,1 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2023. Lo rende noto la Banca d'Italia nel comunicato sul fabbisogno e debito.

"Nei primi undici mesi dell'anno scorso le entrate tributarie sono state pari a 504,3 miliardi, in aumento del 5,0 per cento (24,2 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente" sottolinea Via Nazionale.