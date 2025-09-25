Entrano in vigore le riduzioni tariffarie degli Usa sui beni Ue

Entrano in vigore, da oggi, le riduzioni tariffarie americane su alcune categorie di prodotti Ue. Sul Registro Federale statunitense è stato infatti pubblicato l'avviso di notifica che, sulla base dall'ordine esecutivo firmato da Donald Trump a inizio settembre, fa scattare l'esenzione totale per prodotti europei come aerei, componenti degli aerei, farmaci generici.

Nello schema di riduzioni rientrano anche le auto, sulle quali i dazi americani non superano il 15%. Fuori dalle eccezioni previste dall'accordo quadro firmato ad agosto da Ue e Usa sono invece i settori dell'acciaio e dell'alluminio, sui quali le interlocuzioni tra la Commissione e Washington sono ancora in corso.