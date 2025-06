Enrico Mentana, 15 anni al TgLa7, bisogna capire quando staccare

''Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del Tgla7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi, e esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato 'per sempre', senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo''. Lo scrive Enrico Mentana sul suo profilo Instagram, facendo pensare ad un suo prossimo addio. Tanto che il coro dei tantissimi commenti è unanime: ''direttore non ci lasciare proprio ora''.