Enrico Costa lascia Azione a torna a Forza Italia

Il deputato Enrico Costa lascia Azione e torna in Forza Italia. Ad annunciarlo ufficialmente è il parlamentare in una nota. "Provengo da una tradizione liberale e intendo impegnarmi al fianco di chi condivide gli stessi valori e principi - spiega Costa - Con l'adesione al gruppo parlamentare di Forza Italia, che formalizzerò a breve, proseguirò le battaglie garantiste che da sempre conduco. Le convergenze sui temi della giustizia, a partire dalla separazione delle carriere, sono infatti oggettive: lavorerò al fianco di colleghi esperti e preparati con i quali il confronto costruttivo non è mai cessato".