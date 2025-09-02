Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
2 set 2025
Enorme frana in Sudan, 'ci sono oltre mille morti nel Darfur'

Lo rendono noto i miliziani dell'Emlps, tragedia sui monti Marra

Un'enorme frana nella regione occidentale sudanese del Darfur ha ucciso più di 1.000 persone, ha dichiarato ieri sera un gruppo ribelle che controlla la zona aggiungendo che c'è un solo sopravvissuto.

Una "frana di proporzioni enormi e devastanti" ha colpito domenica il villaggio di Tarasin sui monti Marra, ha detto l'Esercito-movimento di liberazione del Sudan (Emlps) in un comunicato specificando che "le prime informazioni indicano la morte di tutti i residenti, stimati in oltre mille individui, con un solo sopravvissuto".

