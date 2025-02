Eni e Gruppo Renault: accordo per la decarbonizzazione e Formula 1

Eni ed il Gruppo Renault hanno firmato un accordo per individuare e sviluppare future opportunità di collaborazione per la decarbonizzazione del settore dei trasporti e il ritorno di Eni nel campionato del mondo Fia di Formula 1 di cui l'azienda italiana diventa Official Energy and Fuel Partner con un accordo pluriennale.

Lo rende noto un comunicato congiunto in cui si spiega che "in base alla collaborazione, le aziende lavoreranno per l'individuazione di percorsi di sviluppo congiunti in vari ambiti, tra cui infrastrutture per la mobilità elettrica, servizi di mobilità smart e soluzioni di fornitura energetica a supporto del processo di transizione".