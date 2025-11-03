Eni crea con Petronas Newco nel gas, punta a 500.000 barili

Eni crea con Petronas, la società petrolifera malese, una Newco indipendente a partecipazione paritetica, attraverso l'integrazione dei rispettivi asset upstream di gas in Indonesia e Malesia. L'accordo vincolante è stato firmato ad Abu Dhabi nel corso dell'evento globale dell'energia Adipec, alla presenza di Claudio Descalzi, a.d di Eni, e di Tengku Muhammad Taufik, presidente e a.d di Petronas. La Newco - che gestirà 19 asset, di cui 14 in Indonesia e 5 in Malesia - opererà come entità finanziariamente autosufficiente, con un piano di investimenti superiore a 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per lo sviluppo di almeno otto nuovi progetti e la perforazione di 15 pozzi esplorativi, con l'obiettivo di mettere in produzione circa 3 miliardi di barili di olio equivalente (boe) di riserve già scoperte. Partendo da una base produttiva iniziale superiore a 300.000 barili di olio equivalente al giorno, la nuova società punta a superare 500.000 barili di olio equivalente al giorno.